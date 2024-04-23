"بيلوسي" تصف نتنياهو بأنه "عقبة أمام السلام".. وتدعوه للتنحي عن منصبه

وتفصيلاً، انتقدت بيلوسي نتنياهو في مقابلة مع برنامج "RTÉ" الإخباري يوم الاثنين بسبب الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الهجوم المفاجئ الذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص بما في ذلك 33 أمريكياً. وقالت للبرنامج الإخباري "استقال رجل استخباراته، ويجب عليه أن يستقيل".