الخارجية الفلسطينية تطالب بترجمة الإجماع الدولي على حلّ الدولتين إلى خطوات عملية

وطالبت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، بترجمة المواقف الدولية والأمريكية الداعية لتطبيق حلّ الدولتين إلى خطوات عملية، واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تنفيذه على الأرض، وفي مقدمة ذلك ضرورة إسراعها بالاعتراف بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ونزع أسلحتهم.