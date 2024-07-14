أول تعليق "روسي" على حادثة "ترامب": وجّهوا أموال دعم "زيلينسكي" لتمويل الشرطة الأمريكية

وكان ترامب؛ قد وعد بإنهاء الصراع الروسي - الأوكراني سريعاً إذا انتُخب رئيس للولايات المتحدة؛ ما قد يعني دفع كييف للتفاوض مع موسكو من موقف ضعيف، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.