أول تعليق "روسي" على حادثة "ترامب": وجّهوا أموال دعم "زيلينسكي" لتمويل الشرطة الأمريكية

في أول تعليق لها على محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب؛ حثّت روسيا، الأحد، الولايات المتحدة على التصدّي لسياسات "التحريض على الكراهية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا؛ عبر تطبيق تلغرام، إن على واشنطن التصدّي لسياسات التحريض على الكراهية ضد المعارضين السياسيين والدول والشعوب، معتبرة أن تلك السياسات سترتد على الولايات المتحدة.
وأضافت زاخاروفا: "هؤلاء الذين يصوّتون في الولايات المتحدة لتزويد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالأسلحة، قد يكون من الأفضل استخدام هذه الأموال لتمويل الشرطة الأمريكية وغيرها من الأجهزة لضمان القانون والنظام في الولايات المتحدة".
ولفتت وفق "سكاي نيوز عربية" إلى محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ التي تحدث عنها رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف؛ وقالت: "تم الإعداد لها باستخدام الأموال الأمريكية التي لولاها لما كانت ممكنة الأنشطة الخبيثة لإدارة الاستخبارات وجهاز الأمن الأوكراني".
وكان ترامب؛ قد وعد بإنهاء الصراع الروسي - الأوكراني سريعاً إذا انتُخب رئيس للولايات المتحدة؛ ما قد يعني دفع كييف للتفاوض مع موسكو من موقف ضعيف، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال بوتين؛ في وقت سابق، إنّه ينظر "بجديّة كبيرة" إلى "الرغبة في وقف الحرب في أوكرانيا" التي أعرب عنها دونالد ترامب.