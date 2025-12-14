مقتل 12 وإصابة العشرات في هجوم على احتفال يهودي بسيدني

شهدت مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، هجومًا مسلحًا استهدف احتفالًا للجالية اليهودية بمناسبة "حانوكا" (عيد الأنوار)، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة نحو 60 آخرين، بحسب ما أعلنته سلطات ولاية نيو ساوث ويلز.