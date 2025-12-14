مقتل 12 وإصابة العشرات في هجوم على احتفال يهودي بسيدني

شهدت مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، هجومًا مسلحًا استهدف احتفالًا للجالية اليهودية بمناسبة "حانوكا" (عيد الأنوار)، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة نحو 60 آخرين، بحسب ما أعلنته سلطات ولاية نيو ساوث ويلز.
ووقع الهجوم خلال حضور نحو ألفي شخص الاحتفال على شاطئ بوندي، عندما ترجل مسلح من سيارة قرب موقع الحفل وفتح النار على الحشود. وذكرت تقارير أخرى أن إطلاق النار نُفذ أيضًا من على جسر قريب.
وأظهرت مشاهد من الموقع حالة من الذعر، إذ هرعت الجموع في جميع الاتجاهات بينما تقدم نحوهم مسلحون يحملون أسلحة طويلة، كما ظهرت مقاطع فيديو لأشخاص ممددين على العشب وسط فوضى عارمة.
ووصف أحد المشاركين في الحفل المشهد بأنه "كارثة" للجالية اليهودية في أستراليا.
من جانبه، تعهّد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، بحماية أبناء الجالية اليهودية، مؤكدًا أن مثل هذه الهجمات لن تُضعف التماسك الوطني أو قيم التعايش.