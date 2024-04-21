"إسرائيل" تواصل قصف غزة.. وتقتل 16 مدنيًا في غارة على منزلين

تَوَاصل قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، على قطاع غزة، خصوصًا على مدينة رفح الجنوبية، في غياب أي مؤشرات لاحتمال التوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة منذ أشهر بين "إسرائيل" وحركة "حماس".
وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن غارات إسرائيلية على منزلين في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، أدّت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا.
وأضافت أن 48 مدنيًا قُتِلوا بنيران "إسرائيل" خلال 24 ساعة في أنحاء غزة.
وتعيش رفح، المدينة الحدودية مع مصر، التي يتكدّس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني، بحسب الأمم المتحدة، على وقع تهديدات إسرائيلية بشنّ هجوم بري؛ للقضاء على ما تصفه "إسرائيل" بآخر المعاقل الرئيسية لـ"حماس" في القطاع.
ويثير هذا الاحتمال مخاوف دولية واسعة على مصير المدنيين في المدينة.