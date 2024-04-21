"إسرائيل" تواصل قصف غزة.. وتقتل 16 مدنيًا في غارة على منزلين

تَوَاصل قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، على قطاع غزة، خصوصًا على مدينة رفح الجنوبية، في غياب أي مؤشرات لاحتمال التوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة منذ أشهر بين "إسرائيل" وحركة "حماس".