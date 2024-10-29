ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 367 بعد مقتل 4 جنود في اشتباكات شمال القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل 4 من جنوده خلال اشتباكات شمال قطاع غزة، ليرتفع إجمالي قتلى الجيش منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر 2023 إلى 367.
وأشار الجيش إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشفيات استقبلت نحو 12 ألف جريح من عناصر الجيش، يعاني ثلثاهم من إصابات جسدية، بينما يواجه نصفهم أزمات نفسية حادة، وفق "سكاي نيوز".
وفي ظل ازدياد أعداد الجرحى بنسبة 50% خلال الشهر الماضي بفعل العمليات في لبنان، أشار رئيس قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع إلى الحاجة الماسّة لتمويل إضافي لرعاية المصابين.