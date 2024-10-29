ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 367 بعد مقتل 4 جنود في اشتباكات شمال القطاع

وأشار الجيش إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشفيات استقبلت نحو 12 ألف جريح من عناصر الجيش، يعاني ثلثاهم من إصابات جسدية، بينما يواجه نصفهم أزمات نفسية حادة، وفق "سكاي نيوز".