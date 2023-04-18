قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عملية دهم وتفتيش واسعة، لمنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، التي فرضت عليه طوقاً أمنياً، واعتلقت عدداً من الشبان داخل الحي.