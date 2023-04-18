قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عملية دهم وتفتيش واسعة، لمنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، التي فرضت عليه طوقاً أمنياً، واعتلقت عدداً من الشبان داخل الحي.
كما تواصل قوات الاحتلال حصار مناطق الأغوار لليوم الـ11 على التوالي، وتعرقل حركة الفلسطينيين على مداخلها، مكبدة المزارعين في هذه المناطق الخصبة خسائر فادحة، بسبب استمرار الإغلاق.
وفي قطاع غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم، النار تجاه مراكب الصيادين شمال القطاع، واستهدفت بالنار وقنابل الغاز الأراضي الزراعية شرق خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.