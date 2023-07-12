"فاغنر" تُسلم الجيش الروسي 2000 قطعة من المعدات العسكرية و2,500 طن ذخيرة

أعلن الجيش الروسي، اليوم "الأربعاء"، أنه تسلّم من مجموعة فاغنر أكثر من ألفَي قطعة من المعدات العسكرية تشمل دبابات، عقب تمرد هذه القوات الخاصة الذي لم يدم طويلًا الشهر الماضي.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تسلّمنا أكثر من ألفي قطعة من العتاد والأسلحة، وتلقّى الجيش أيضًا حوالي 2500 طن من الذخيرة، وحوالي 20 ألف قطعة سلاح خفيف، وعددًا كبيرًا منها لم تستخدم في القتال"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وسعت المجموعة التي كان لها دور رئيسي في الهجوم على أوكرانيا، لإطاحة القيادة العسكرية الروسية خلال تمرّدها، قبل أن تتراجع عن ذلك.