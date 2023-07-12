"فاغنر" تُسلم الجيش الروسي 2000 قطعة من المعدات العسكرية و2,500 طن ذخيرة

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تسلّمنا أكثر من ألفي قطعة من العتاد والأسلحة، وتلقّى الجيش أيضًا حوالي 2500 طن من الذخيرة، وحوالي 20 ألف قطعة سلاح خفيف، وعددًا كبيرًا منها لم تستخدم في القتال"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".