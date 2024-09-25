بعد أسبوع من هجماتها على لبنان.. هل حققت إسرائيل هدفها؟

ويضاف إلى ذلك أن إسرائيل في هجماتها الحالية على لبنان قد تبنت حتى الآن أهدافًا أضيق نطاقًا؛ فلا هي تهدف إلى نزع سلاح "حزب الله"، أو حتى إلحاق الهزيمة به، بل التوصل إلى وضع جديد، يجعل الحزب يتراجع عن الحدود، ويوقف الهجمات، فأنَّى لذلك أن يتحقق دون هجوم بري، مع أن إسرائيل لا تستبعده؛ بدليل أنها أرسلت إلى الحدود الشمالية آلافًا من قواتها، التي كانت تقاتل في غزة، تحسبًا لفشل حملتها الجوية على الجنوب اللبناني.