العالم
أميركا تتهم روسيا بقصف العاصمة الأوكرانية بصواريخ فرط صوتية
"برينك" أشارت إلى استخدام "مسيرات" في الهجوم
اتهمت السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، اليوم (الاثنين) روسيا بمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ فرط صوتية.
وقالت بريدجيت برينك عبر منصة "إكس": "انفجارات مدوية في كييف.. خلال الأيام الماضية، أطلقت موسكو مئات الصواريخ والطائرات المسيرة ضد دولة ذات سيادة"، وفقاً لـ"رويترز".
ودوّت عدة انفجارات صباح اليوم في وسط كييف، بعد انطلاق صفارات إنذار في العاصمة الأوكرانية.
وعقب الهجوم، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حلفاء كييف بتقديم المزيد من الدعم العسكري، خاصة الدفاعات الجوية.