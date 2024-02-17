"أبو الغيط": إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر لإفراغ غزة من سكانها

وقال "أبو الغيط" خلال كلمته في افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي: "إن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة يعكس عجزًا دوليًّا عن وقف العدوان، رغم قوة الرأي العام وارتفاع صوت الرفض لهذه الجرائم".