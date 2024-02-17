"أبو الغيط": إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر لإفراغ غزة من سكانها

حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "السبت"، من أنّ إسرائيل تواصل ارتكاب المذابح وتنفيذ مخطط اليمين المتطرف لإفراغ قطاع غزة من سكانه وتحقيق التطهير العرقي.
وقال "أبو الغيط" خلال كلمته في افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي: "إن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة يعكس عجزًا دوليًّا عن وقف العدوان، رغم قوة الرأي العام وارتفاع صوت الرفض لهذه الجرائم".
ودعا إلى مواصلة العمل حتى قيام الدولة الفلسطينية.
وأشاد بالمواقف الأفريقية التي عبرت عن انحيازها المبدئي لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان.