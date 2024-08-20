"طالبان" تمنع مقرر الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان من دخول أفغانستان

يأتي ذلك في حين نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، بوقت سابق الثلاثاء، قوله إن بينيت مُنع من دخول البلاد "لأن الهدف من تعيينه في أفغانستان كان نشر الدعاية، وهو شخص لا يمكننا الوثوق بكلامه"، مضيفاً: "لقد تناول قضايا صغيرة وبالغ فيها لغرض دعائي".