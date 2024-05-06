بدأت في أمريكا.. احتجاجات الجامعات لدعم غزة تنتقل إلى بلجيكا وهولندا

وأظهرت لقطات أخرى لافتتين في المكان كُتب على إحداهما "مخيم التضامن مع غزة". وتشهد هذه التحركات تزايداً في أوروبا والولايات المتحدة، فيما دعت اللافتة الأخرى إلى "المقاطعة" مع رسم لعلم إسرائيلي عليه أيادٍ ملطخة باللون الأحمر الداكن، وانتشرت الشرطة في المكان.