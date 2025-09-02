البيت الأبيض يعلن عن كلمة مرتقبة لترامب من المكتب البيضاوي مساء اليوم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلقي كلمة من المكتب البيضاوي مساء اليوم، دون الكشف عن تفاصيل موضوعها.
ويأتي هذا الظهور المرتقب بعد غياب لافت استمر عدة أيام خلال الأسبوع الماضي وعطلة نهاية الأسبوع، حيث اقتصر ظهوره العلني على مناسبتين فقط أثناء تنقلاته من وإلى نادي الغولف الذي يملكه في ولاية فيرجينيا.
وكان ترامب قد شارك الشهر الماضي في 26 مناسبة عامة، أبرزها اجتماع لمجلس الوزراء استمر أكثر من ثلاث ساعات.
إلا أن جدول أعماله خلا بشكل غير معتاد من أي فعاليات لثلاثة أيام متتالية في نهاية أغسطس، بينما قضى عطلة عيد العمال في واشنطن دون أن يظهر علنًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على الإنترنت وزاد من فضول الرأي العام بشأن وضعه الصحي.
وكسر ترامب غيابه يوم السبت عندما رصده الصحفيون متجهًا إلى نادي الغولف بفيرجينيا مرتديًا قميص بولو أبيض وبنطالًا أسود وقبعته الحمراء الشهيرة التي تحمل شعار "اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا"، وكان برفقته حفيداه كاي وسبنسر ترامب. وأكد عبر منصة "تروث سوشيال" أنه "بخير تمامًا" وأنه لم يشعر يومًا بأنه أفضل حالًا مما هو عليه الآن، في رد مباشر على موجة التكهنات.
وأثار الجدل صور أظهرت كدمات في يده، لكن طبيبه شون باربابيلا أوضح أنها مجرد تهيج طفيف في الأنسجة الرخوة نتيجة المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين. وكان البيت الأبيض قد أعلن في يوليو أن الرئيس يعاني من ضعف وريدي مزمن، غير أن طبيبه أكد أنه لا يزال يتمتع بصحة ممتازة.