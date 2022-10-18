القضاء العراقي يستدعي 5 مسؤولين للتحقيق في سرقة 2.5 مليار دولار

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسمين المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.