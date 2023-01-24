روسيا لألمانيا: تسليم أوكرانيا دبابات "ليوبارد" سيترك أثراً لا يُمحى على علاقاتنا

حذّر الكرملين، اليوم (الثلاثاء) من أن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد ألمانية الصنع، سيترك أثراً لا يمحى في العلاقات مع برلين، في وقت يشتدّ الضغط على ألمانيا لتعطي موافقتها على إرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا.