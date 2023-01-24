روسيا لألمانيا: تسليم أوكرانيا دبابات "ليوبارد" سيترك أثراً لا يُمحى على علاقاتنا

حذّر الكرملين، اليوم (الثلاثاء) من أن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد ألمانية الصنع، سيترك أثراً لا يمحى في العلاقات مع برلين، في وقت يشتدّ الضغط على ألمانيا لتعطي موافقتها على إرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "عمليات التسليم هذه لن تأتي بأي خير على العلاقات بين روسيا وألمانيا مستقبلاً، وسيترك ذلك أثراً لا يمحى"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأعلنت بولندا في وقت سابق من اليوم أنها طلبت موافقة ألمانيا رسمياً على إرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا.