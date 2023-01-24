العالم

روسيا لألمانيا: تسليم أوكرانيا دبابات "ليوبارد" سيترك أثراً لا يُمحى على علاقاتنا

"بيسكوف" أشار إلى أنها لن تأتي بأي خير
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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سبق

حذّر الكرملين، اليوم (الثلاثاء) من أن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد ألمانية الصنع، سيترك أثراً لا يمحى في العلاقات مع برلين، في وقت يشتدّ الضغط على ألمانيا لتعطي موافقتها على إرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "عمليات التسليم هذه لن تأتي بأي خير على العلاقات بين روسيا وألمانيا مستقبلاً، وسيترك ذلك أثراً لا يمحى"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأعلنت بولندا في وقت سابق من اليوم أنها طلبت موافقة ألمانيا رسمياً على إرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا.

أوكرانيا
المتحدث باسم الكرملين
دميتري بيسكوف
دبابات ليوبارد

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