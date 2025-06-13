"ترامب": إسرائيل قصفت إيران بعتاد أمريكي عظيم بعد انقضاء مهلة الـ60 يومًا.. والضربات قد تدفع طهران للتفاوض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل استخدمت "عتادًا أمريكيًا عظيمًا" خلال الهجوم العسكري على إيران فجر الجمعة، معتبرًا أن العملية قد تُشكّل عامل ضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية بجدية أكبر.
وفي تصريحات لموقع "أكسيوس"، أوضح ترامب: "أمهلت إيران 60 يومًا. اليوم هو اليوم الـ61. كان عليهم أن يبرموا الاتفاق، والآن بعد الضربات الإسرائيلية الساحقة، لديهم حافز أكبر لعقد الصفقة". ووصف الهجوم بأنه "يوم كبير"، مشيدًا بجودة المعدات الأمريكية المستخدمة فيه.
ورغم التوتر المتصاعد، لا يزال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يأمل في لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد ضمن الجولة السادسة من المفاوضات النووية، إلا أن مسؤولين إيرانيين أكدوا أنهم لن يشاركوا في ظل الهجوم.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، وسط تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، وتزايد القلق الدولي من انهيار المسار التفاوضي والدخول في مواجهة مفتوحة قد تهدد استقرار المنطقة.