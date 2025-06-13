"ترامب": إسرائيل قصفت إيران بعتاد أمريكي عظيم بعد انقضاء مهلة الـ60 يومًا.. والضربات قد تدفع طهران للتفاوض

وفي تصريحات لموقع "أكسيوس"، أوضح ترامب: "أمهلت إيران 60 يومًا. اليوم هو اليوم الـ61. كان عليهم أن يبرموا الاتفاق، والآن بعد الضربات الإسرائيلية الساحقة، لديهم حافز أكبر لعقد الصفقة". ووصف الهجوم بأنه "يوم كبير"، مشيدًا بجودة المعدات الأمريكية المستخدمة فيه.