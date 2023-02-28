الكرملين: موسكو لن تستأنف محادثات "ستارت" النووية

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نُشرت الثلاثاء: إن روسيا لن تستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية "ستارت" مع الولايات المتحدة، إلى حين استماع واشنطن إلى موقف موسكو.