السلطات المصرية تنجح في نقل وائل الدحدوح من غزة إلى القاهرة

وكان محمد وأحمد الدحدوح، وهما محاسب ومهندس يبلغان 30 و26 عاماً بحسب أحد أقربائهما، يعيشان قبل الحرب مع عائلتهما في شمال الأراضي الفلسطينية قرب مدينة غزة، قبل أن ينزحا إلى الجنوب ليصلا قبل أسبوعين إلى رفح الفلسطينية.