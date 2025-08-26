بعد مداهمة الـ"إف بي آي" منزله.. بولتون يهاجم ترامب ويصف سياساته تجاه أوكرانيا بالفوضوية

يُذكر أن بولتون شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى لمدة عام ونصف قبل أن يغادر عام 2019 بعد خلافات حادة معه. ووفق تقارير صحفية، فإن مداهمة "إف بي آي" الأخيرة جاءت ضمن تحقيقات حول احتمال احتفاظه أو إساءة تعامله مع وثائق سرية، وهو ما نفاه مؤكدًا أنه لم يخرج أي وثائق من البيت الأبيض وأتلف جميع ملاحظاته.