بعد مداهمة الـ"إف بي آي" منزله.. بولتون يهاجم ترامب ويصف سياساته تجاه أوكرانيا بالفوضوية

هاجم مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، منتقدًا استراتيجيته تجاه الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لمنزله ومكتبه في منطقة واشنطن يوم الجمعة الماضي.
وقال بولتون في مقال بصحيفة واشنطن إكزامينر إن "سياسة ترامب تجاه أوكرانيا ليست أكثر تماسكًا مما كانت عليه يوم المداهمة"، واصفًا الإجراءات التي تعرض لها بأنها "غير متماسكة".
وأضاف أن المفاوضات بين موسكو وكييف تنهار وسط ارتباك وعجلة "قد تكون في لحظاتها الأخيرة"، مشيرًا إلى أن حملة ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام تواجه المصير نفسه.
وأشار بولتون إلى تناقضات في سياسة ترامب، قائلاً إن الأخير أكد أن أوكرانيا لا يمكنها الفوز إلا بشن هجمات داخل روسيا، بينما منعت وزارة دفاعه كييف من تنفيذ مثل هذه الضربات، وهو ما يعاكس موقف إدارة بايدن السابقة.
كما لفت إلى أن الهجوم الروسي على مصنع مملوك للولايات المتحدة في أوكرانيا أبرز الفوضى وانعدام التنظيم في السياسات الأميركية.
واعتبر بولتون أن "تسارع الغضب" الذي أبداه ترامب في محاولاته لحل الصراع الروسي الأوكراني كان "واحدًا من عدة أخطاء كبيرة"، ما جعل فرص وقف إطلاق النار أو الوصول إلى اتفاق سلام شبه مستحيلة.
يُذكر أن بولتون شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى لمدة عام ونصف قبل أن يغادر عام 2019 بعد خلافات حادة معه. ووفق تقارير صحفية، فإن مداهمة "إف بي آي" الأخيرة جاءت ضمن تحقيقات حول احتمال احتفاظه أو إساءة تعامله مع وثائق سرية، وهو ما نفاه مؤكدًا أنه لم يخرج أي وثائق من البيت الأبيض وأتلف جميع ملاحظاته.