"العمال البريطاني" يدعو إلى التحقيق في شبهات فساد بمجلس إدارة "بي بي سي"

وهذا ثاني إجراء تتخذه المعارضة البريطانية في هذا المجال، إذ خاطبت في وقت سابق مفوض المعايير في البرلمان بشأن قضية جونسون، وعبّرت عن قلقها إزاء الترتيبات المزعومة في عملية التعيين لكونها، إن ثبتت، ستكون خرقًا لقواعد سلوك أعضاء البرلمان.