توقيف مساعدة سابقة لحاكمة نيويورك لاتهامها بالتجسس لصالح الصين

وأُلقي القبض على ليندا سون، التي شغلت العديد من المناصب في حكومة ولاية نيويورك قبل أن ترقى إلى رتبة نائبة كبير موظفي هوتشول، صباح الثلاثاء مع زوجها في منزلهما، الذي تبلغ قيمته 3.5 مليون دولار في لونغ يلاند، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".