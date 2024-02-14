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سقوط جرحى في إطلاق نار خلال احتفال "السوبر بول" بكانساس سيتي الأمريكية

الشرطة قالت إنها احتجزت مسلحَيْن لإجراء مزيد من التحقيقات في الحادث
العديد من الأشخاص أُصيبوا بأعيرة نارية
العديد من الأشخاص أُصيبوا بأعيرة نارية

قالت الشرطة الأمريكية إن العديد من الأشخاص أُصيبوا بأعيرة نارية في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري أمس الأربعاء، بالقرب من محطة قطار على مسافة قصيرة من مسيرة لفريق كانساس سيتي تشيفز للاحتفال بالفوز بنهائي دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول).

وتفصيلاً، ذكرت شرطة مدينة كانساس سيتي أنها احتجزت مسلحَيْن، ولم توضح حالة المصابين. وأضافت عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أُطلقت أعيرة نارية غربي محطة يونيون بالقرب من موقف السيارات؛ وأُصيب أشخاص عدة. احتجزنا مسلحَيْن لإجراء مزيد من التحقيقات"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وأظهرت لقطات فيديو مشهدًا فوضويًّا خارج محطة القطار؛ إذ اقتحم ضباط الشرطة المبنى بينما تفرَّق الحاضرون الذين جاؤوا للاحتفال بالفوز بالسوبر بول بحثًا عن سواتر يحتمون بها.

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