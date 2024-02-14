سقوط جرحى في إطلاق نار خلال احتفال "السوبر بول" بكانساس سيتي الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن العديد من الأشخاص أُصيبوا بأعيرة نارية في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري أمس الأربعاء، بالقرب من محطة قطار على مسافة قصيرة من مسيرة لفريق كانساس سيتي تشيفز للاحتفال بالفوز بنهائي دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول).