خلال أسبوعي الزلزال.. 40 ألف سوري فروا من تركيا إلى مناطق المعارضة

أفاد مسؤول تركي، وآخر في المعارضة السورية، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 40 ألف سوري فروا من المناطق المتضررة من زلزال السادس من فبراير (شباط) في تركيا إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة في الأسبوعين الماضيين، بعد أن خففت أنقرة القيود المفروضة على تحركاتهم.
وأوضح المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا مازن علوش، أن السوريين دخلوا عبر أربعة معابر حدودية تسيطر عليها جماعات مسلحة سورية معارضة، وفقاً لـ"رويترز".
واستغل السوريون عرضاً قدمته السلطات التركية في أعقاب الزلزال يسمح لهم بقضاء ما يصل إلى ستة أشهر في شمال غرب سوريا مع إمكان عودتهم إلى تركيا مرة أخرى.
وتستضيف تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سوري وبدأ الأتراك يعبرون عن سخطهم من وجود اللاجئين على أراضيهم.