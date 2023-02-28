خلال أسبوعي الزلزال.. 40 ألف سوري فروا من تركيا إلى مناطق المعارضة

أفاد مسؤول تركي، وآخر في المعارضة السورية، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 40 ألف سوري فروا من المناطق المتضررة من زلزال السادس من فبراير (شباط) في تركيا إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة في الأسبوعين الماضيين، بعد أن خففت أنقرة القيود المفروضة على تحركاتهم.