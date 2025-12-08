"الدعم السريع" يسيطر على منطقة هجليج النفطية

وبعد سيطرة الدعم السريع على إقليم دارفور في 26 أكتوبر الماضي، تركزت المعارك في إقليم كردفان؛ حيث تمكنت من بسط سيطرتها على بابنوسة ومناطق واسعة من الإقليم الذي يشكل، مع دارفور، نحو نصف مساحة السودان، ويضم نحو 30٪ من سكانه، ويمتلك 35٪ من موارده الاقتصادية.