"الدعم السريع" يسيطر على منطقة هجليج النفطية

في تطور جديد، أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الإثنين، سيطرتها الكاملة على منطقة هجليج النفطية وكامل إقليم غرب كردفان، الذي يُعد مركزًا اقتصاديًّا حيويًّا في السودان.
وأفادت في بيان أنها تمكنت من السيطرة عقب صدّ هجوم شنّه الجيش، مشيرة إلى فرار أعداد كبيرة من ضباط وجنود اللواء 90 إلى خارج حدود البلاد.
وأوضحت أن منطقة هجليج تُعد "نقطة محورية" لما تمثله من أهمية اقتصادية، حيث تشكل موردًا رئيسيًّا لتمويل الحرب وإطالة أمدها.
كما تعهّدت قوات الدعم السريع بحماية المنشآت النفطية الحيوية في المنطقة، بما يضمن استمرار تدفق النفط لدولة جنوب السودان التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأكدت كذلك توفير الحماية الكاملة للفرق الهندسية والفنية والعاملين في الحقول، بما يهيئ بيئة آمنة لأداء مهامهم.
وجددت التزامها بالهدنة الإنسانية المعلنة من جانبها، مع تأكيدها الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس.
ويُشار إلى أن إقليم غرب كردفان يضم أكبر حقول النفط في البلاد، كما يعد من أبرز مصادر الثروة الحيوانية والصمغ العربي.
وتنتج منطقة هجليج، في الظروف الطبيعية، نحو 600 ألف برميل نفط يوميًّا، ما يجعلها أحد أعمدة الاقتصاد السوداني.
كما يُمثل الإقليم معبرًا حدوديًّا مهمًّا يربط السودان بدول الجوار، من بينها تشاد وليبيا وجنوب السودان، إضافة إلى أنه يقع عند تقاطع خط سكك حديدية يربط بين مدن كوستي، ونيالا، وواو.
وبعد سيطرة الدعم السريع على إقليم دارفور في 26 أكتوبر الماضي، تركزت المعارك في إقليم كردفان؛ حيث تمكنت من بسط سيطرتها على بابنوسة ومناطق واسعة من الإقليم الذي يشكل، مع دارفور، نحو نصف مساحة السودان، ويضم نحو 30٪ من سكانه، ويمتلك 35٪ من موارده الاقتصادية.