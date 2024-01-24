بعد فوز "ترامب" في "نيوهامبشر": "بايدن" يحذّر ديمقراطية الولايات المتحدة في خطر

وفي بيان أصدره بعيد فوز خصمه الجمهوري، قال الرئيس الديمقراطي الساعي للفوز بولاية ثانية إنّه "من الواضح الآن أنّ دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري. رسالتي إلى البلاد هي أنّ المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديموقراطيتنا، حرياتنا الفردية. اقتصادنا. كلّها على المحك".