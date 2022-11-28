تأجيل محادثات الحد من الأسلحة النووية بين أمريكا وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين تأجيل المحادثات بشأن الحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، التي كان من المقرر أن تنعقد الأسبوع الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.