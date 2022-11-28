تأجيل محادثات الحد من الأسلحة النووية بين أمريكا وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين تأجيل المحادثات بشأن الحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، التي كان من المقرر أن تنعقد الأسبوع الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت الوزارة: "لن تُقام الجلسة المخطط لها للجنة الاستشارية الثنائية بموجب معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا، وأُجّلت إلى موعد لاحق".
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن موسكو أرجأت المحادثات من جانب واحد، وفقًا لـ"رويترز".
وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدَيْن في القاهرة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبل؛ لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية.