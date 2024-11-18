هل ينجح؟ "بايدن" يسابق الزمن لتعزيز دعم أوكرانيا قبل تسلّم "ترامب" الرئاسة

وانطلقت قمة مجموعة العشرين في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها تحديات عالمية، حيث يسعى بايدن إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ والأزمات العالمية، ومع ذلك، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تغير ديناميكيات هذه القمة، حيث من المتوقع أن يهيمن ترامب وبوتين على المحادثات.