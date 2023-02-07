كوريا الشمالية تتوسع في إجراء المناورات العسكرية لضمان استعداد قواتها للحرب

أعلن كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الشمالية، أنهم سيوسعون ويكثفون مناوراتهم العسكرية لضمان استعداد قواتهم للحرب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم (الثلاثاء).
وأوضحت الوكالة أن الزعيم كيم جونغ أون، أشرف على اجتماع أمس جاء في أعقاب مناورات جوية مشتركة الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأضافت أنه كان على رأس جدول أعمال الاجتماع العسكري مسألة توسيع وتكثيف العمليات والمناورات القتالية للجيش الشعبي الكوري، وإحكام الجاهزية للحرب على نحو كامل، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتزامن اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لكوريا الشمالية، مع كشف أقمار اصطناعية تجارية استعدادات واسعة النطاق لعرض عسكري في بيونغ يانغ، قبل العطلات الرسمية الرئيسية هذا الشهر.
وتحتفل كوريا الشمالية الأربعاء بالذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة، وفي 16 فبراير (شباط) بـ"يوم النجم الساطع"، الذي يوافق عيد ميلاد كيم جونغ إيل، نجل مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ ووالد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.