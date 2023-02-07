كوريا الشمالية تتوسع في إجراء المناورات العسكرية لضمان استعداد قواتها للحرب

وأضافت أنه كان على رأس جدول أعمال الاجتماع العسكري مسألة توسيع وتكثيف العمليات والمناورات القتالية للجيش الشعبي الكوري، وإحكام الجاهزية للحرب على نحو كامل، وفقاً لـ"فرانس برس".