غارات إسرائيلية تقتل 9 في لبنان بينهم 5 من "حزب الله".. والرد استهداف مواقع للاحتلال

تبادلت "إسرائيل" وجماعة "حزب الله"، الجمعة، هجمات نجم عنها سقوط 4 قتلى في جنوب لبنان، و5 عناصر من "حزب الله" الذي رد باستهداف مواقع للجيش الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، في غارات إسرائيلية على مناطق بجنوب لبنان، كما أعلن "حزب الله" مقتل 5 من عناصره في مواجهات مع "إسرائيل" اليوم الجمعة.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، استهدفت مُسيرة إسرائيلية بصاروخين منزلاً في عيتا الجبل، جنوب لبنان، وأوضحت أن "غارة جوية من مسيرة إسرائيلية وغارة ثانية من طائرة حربية استهدفتا الحي الشمالي في بلدة ميس الجبل".
وفي وقت لاحق، استهدفت غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون، جنوبي لبنان.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، الجمعة، استهداف التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون وتحقيق إصابات مباشرة، مما أدى إلى تدميرها، وقال الحزب إنه استهدف أيضاً تموضعاً لجنود إسرائيليين في محيط تلة الخزّان بالقذائف المدفعية.
وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته "هاجمت في منطقة عيتا الجبل وقتلت محمد محمود نجم وهو عنصر رئيسي في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله" في جنوب لبنان.
وأضاف في بيان: "هاجمنا هيكلاً عسكرياً وقتلنا عنصراً من حزب الله بعد أن حددت قوات الفرقة 91 عنصراً من حزب الله قام في وقت سابق من اليوم بإطلاق صواريخ".
وجاء في البيان أيضاً: "قتلنا عنصراً من حزب الله كان قد أطلق صواريخ على منطقة المالكية في منطقة عيترون".
ورصد الجيش الإسرائيلي، عدداً من عمليات إطلاق الصواريخ في منطقة يرؤون بالجليل الأعلى، دون الإعلان عن وقوع إصابات.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن صاروخاً مضاداً للدبابات أصاب قاعدة سلاح الجو في ميرون صباح اليوم.
ويتواصل القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على الحدود اللبنانية، مما ينذر باشتعال الجبهة وتطورها إلى حرب شاملة بين الجانبين.