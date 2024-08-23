غارات إسرائيلية تقتل 9 في لبنان بينهم 5 من "حزب الله".. والرد استهداف مواقع للاحتلال

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، في غارات إسرائيلية على مناطق بجنوب لبنان، كما أعلن "حزب الله" مقتل 5 من عناصره في مواجهات مع "إسرائيل" اليوم الجمعة.