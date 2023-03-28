روسيا تطلق صواريخ أسرع من الصوت مضادة للسفن في بحر اليابان

أطلقت زوارق تابعة للبحرية الروسية صواريخ كروز أسرع من الصوت مضادة للسفن على هدف وهمي في بحر اليابان، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بعد نحو أسبوع على إرسال روسيا قاذفتي قنابل استراتيجيتين فوق بحر اليابان.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تليجرام"، أن طرادي صواريخ تابعين لأسطول المحيط الهادئ أطلقا صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي معادٍ في بحر اليابان"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أنه "تمت إصابة الهدف بنجاح عبر صاروخين أطلقا من الطرادين من على بعد 100 كيلومتر، في ضربة مباشرة".
من جانبها، أكدت اليابان أنها ستظل متيقظة للنشاطات العسكرية لموسكو.