روسيا تطلق صواريخ أسرع من الصوت مضادة للسفن في بحر اليابان

أطلقت زوارق تابعة للبحرية الروسية صواريخ كروز أسرع من الصوت مضادة للسفن على هدف وهمي في بحر اليابان، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بعد نحو أسبوع على إرسال روسيا قاذفتي قنابل استراتيجيتين فوق بحر اليابان.