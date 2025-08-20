باكستان: وفاة أكثر من 700 شخص منذ 26 يونيو الماضي بسبب الفيضانات

أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان, اليوم الثلاثاء, بأن الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد منذ 26 يونيو الماضي و تسببت في فيضانات عارمة, أودت بحياة أكثر من 700 شخص في جميع أنحاء البلاد.
وفي إقليم خيبر باختونخوا الجبلي في شمال غرب باكستان وحده, سجلت 356 وفاة, حسب الهيئة, وسط مخاوف من تزايد أعداد الضحايا مع استمرار موسم الأمطار حتى منتصف سبتمبر المقبل.
وتسببت الأمطار الغزيرة في مناطق شمال باكستان بفيضانات وانزلاقات للتربة جرفت قرى بأكملها, فيما علق العديد من السكان تحت الركام وفقد العشرات.
وفي قرية دالوري في خيبر باختونخوا, اضطر عمال الإسعاف إلى وقف عمليات البحث عن ناجين وجثث المفقودين بسبب غزارة الأمطار.
وتضررت الكثير من الطرقات, ما صعب على عناصر الإنقاذ الوصول إلى المناطق المتضررة جراء الفيضانات, وما زالت الاتصالات صعبة مع تأثر شبكات الهاتف في المناطق المتضررة.
وبدأت الأمطار الغزيرة تتساقط اليوم الثلاثاء في أجزاء من باكستان بقيت حتى الآن بمنأى عن الفيضانات، وتكثر انزلاقات التربة والفيضانات المفاجئة في باكستان خلال الموسم الماطر الذي يبدأ عادة في شهر يونيو.