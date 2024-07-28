المرصد العربي لحقوق الإنسان يحذّر من عمليات التهجير القسري والنزوح الجماعي للفلسطينيين

وقال المرصد، في بيان اليوم: إن أوامر الإخلاء تعد جريمة ثلاثية الأركان حيث تعد وفق أعراف المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كافة.