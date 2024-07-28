المرصد العربي لحقوق الإنسان يحذّر من عمليات التهجير القسري والنزوح الجماعي للفلسطينيين

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، أوامر الإخلاء القسري التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال رفح وجنوب خان يونس في قطاع غزة، وطردهم الممنهج من منازلهم، محذراً من التصعيد الإسرائيلي وإصراره على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وقال المرصد، في بيان اليوم: إن أوامر الإخلاء تعد جريمة ثلاثية الأركان حيث تعد وفق أعراف المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كافة.
وعدَّ المرصد العربي تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "المواصي"، حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني والإنسانية، داعياً إلى تحرُّك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.