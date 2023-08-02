إطلاق نار عند مبنى مجلس الشيوخ.. و"الشرطة" تحث الموجودين على الاحتماء

وتفصيلاً، قالت الشرطة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "على كل شخص في مباني مجلس الشيوخ الاحتماء بالداخل في مكانه لورود بلاغ عن شخص يطلق النار، ونشير لعدم وجود أي تقارير مؤكدة عن إطلاق الرصاص" .