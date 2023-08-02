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إطلاق نار عند مبنى مجلس الشيوخ.. و"الشرطة" تحث الموجودين على الاحتماء

إعلام أمريكي: مطلق النار مختل عقلي.. والسلطات تقرر إرسال تعزيزات أمنية
صورة لمجلس الشيوخ الأميركي بعد تقارير عن عمليات إطلاق نار
صورة لمجلس الشيوخ الأميركي بعد تقارير عن عمليات إطلاق نار

أعلنت شرطة الكونغرس الأمريكي أنها تلقت بلاغاً عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكابيتول، الأربعاء، وحثت الموجودين داخل مكاتب مجلس الشيوخ على الاحتماء .

وتفصيلاً، قالت الشرطة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "على كل شخص في مباني مجلس الشيوخ الاحتماء بالداخل في مكانه لورود بلاغ عن شخص يطلق النار، ونشير لعدم وجود أي تقارير مؤكدة عن إطلاق الرصاص" .

يشار إلى أن مجلس الشيوخ حالياً في عطلة صيفية وغالبية أعضائه ليسوا في مكاتبهم .

وذكر إعلام أمريكي أن مطلق النار عند مبنى الكونغرس "مختل عقلي"، وأكدت الشرطة أنها رصدت تهديداً أمنياً، فيما ذكرت قناة "فوكس نيوز" أنه "تم إجلاء كافة الموجودين في مجلس الشيوخ" .

وعلى الفور، تقرر إرسال تعزيزات أمنية مكثفة لمحيط مجلس الشيوخ.

وقالت الشرطة الأمريكية إن "عناصرنا تواصل البحث في الكونغرس وفي محيطه بعد تقارير عن إطلاق نار".

وأضافت الشرطة الأمريكية: "نطالب بالابتعاد عن مبنى الكونغرس، ونواصل التحقيقات".

مجلس الشيوخ الأمريكي
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الشرطة الأمريكية

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