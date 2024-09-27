"خرجوا من القاعة".. وفود دبلوماسية تقابل كلمة "نتنياهو" في الأمم المتحدة بالمقاطعة

قاطع قسم من الدبلوماسيين كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أمام الأمم المتحدة حيث غادروا مقر الجمعية العامة لدى المنظمة الدولية في نيويورك.
وخرج دبلوماسيون من القاعة عند وصول نتنياهو، وفق "فرانس برس".
يأتي ذلك فيما شهدت نيويورك، الخميس، احتجاجات ضد الحرب في قطاع غزة والغارات الجوية المكثفة في جنوب لبنان، تزامناً مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المدينة.
وحذّر نتنياهو إيران من أن "إسرائيل" ستقصفها إذا تعرضت للقصف أولاً، وقال إن بإمكان "إسرائيل" الوصول إلى أي جزء من أراضي إيران، وفق ما نقلت "العربية.نت".
كما أضاف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، أن لديه رسالة لطهران مفادها: "إذا قصفتمونا، فسنقصفكم"، مردفاً: "ليس هناك أي مكان في إيران لا يمكن لذراع إسرائيل الطويلة الوصول إليه. ينطبق الأمر ذاته على الشرق الأوسط برُمّته".
أما بخصوص الوضع في لبنان حيث تنفذ "إسرائيل" ضربات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" الذي يطلق بدوره صواريخ على"إسرائيل"، فأكد نتنياهو أن العمليات العسكرية ضد "حزب الله" ستتواصل.
وقال: "طالما أن حزب الله يختار مسار الحرب، فلا خيار أمام إسرائيل، ولدى إسرائيل كل حق في إزالة هذا التهديد وإعادة مواطنينا إلى ديارهم بأمان"، مشدداً على أن العمليات ضد الحزب "ستتواصل إلى أن نحقق أهدافنا".
وبالنسبة لوضع غزة، فأعلن أن على حركة "حماس أن تغادر"، وألا يكون لها أي دور في إعادة إعمار غزة، متعهداً بمواصلة القتال حتى تحقيق "النصر الكامل".
كما ختم قائلاً: "إذا بقيت حماس في السلطة فستعيد تجميع صفوفها.. وتهاجم إسرائيل مرة تلو الأخرى.. لذا على حماس أن تغادر".