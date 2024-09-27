"خرجوا من القاعة".. وفود دبلوماسية تقابل كلمة "نتنياهو" في الأمم المتحدة بالمقاطعة

كما أضاف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، أن لديه رسالة لطهران مفادها: "إذا قصفتمونا، فسنقصفكم"، مردفاً: "ليس هناك أي مكان في إيران لا يمكن لذراع إسرائيل الطويلة الوصول إليه. ينطبق الأمر ذاته على الشرق الأوسط برُمّته".