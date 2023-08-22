اليونان تعرض على كييف تدريب طيارين على مقاتلات "إف-16"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي؛ خلال زيارة إلى كوبنهاغن، أنّه "واثق" من أنّ روسيا ستخسر الحرب في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطاب أمام جمعٍ احتشد قرب البرلمان الدنماركي "اليوم نحن واثقون من أنّ روسيا ستخسر هذه الحرب.. أنا على ثقة من أنّنا سننتصر لأنّ الحقيقة إلى جانبنا".
وقوبل خطابه بهتافات حشود كبيرة من الدنماركيين الذين لوّحوا بأعلام أوكرانية.
أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أنّ الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على ثلاثة كيلومترات مربّعة في محيط مدينة باخموت المدمّرة من جرّاء الحرب الواقعة في شرق البلاد، لكنّه لم يحقّق تقدّماً يُذكر على الجبهة الجنوبية.
وأطلقت كييف هجوماً مضادّاً في يونيو بعدما تزوّدت بأسلحة غربية وعزّزت وحدات المشاة الهجومية، لكنها أقرّت ببطء التقدّم في مواجهة التحصينات الروسية.
وقالت غانا ماليار للتلفزيون الرسمي "تمّ تحرير ثلاثة كيلومترات مربعة أخرى (في محيط باخموت).. في المجموع تمّ تحرير 43 كلم مربعاً حول باخموت" منذ بدء الهجوم.
وواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ الأحد جولته في شمال أوروبا ووصل الى الدنمارك بعد زيارته هولندا، حيث أشاد بقرار "تاريخي" اتخذه البلدان بتزويد بلاده مقاتلات إف-16 الأميركية، وذلك بعد يومين من موافقة الولايات المتحدة على ذلك.