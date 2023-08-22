اليونان تعرض على كييف تدريب طيارين على مقاتلات "إف-16"

وواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ الأحد جولته في شمال أوروبا ووصل الى الدنمارك بعد زيارته هولندا، حيث أشاد بقرار "تاريخي" اتخذه البلدان بتزويد بلاده مقاتلات إف-16 الأميركية، وذلك بعد يومين من موافقة الولايات المتحدة على ذلك.