الشهر الأكثر سخونة منذ 143 عاماً.. "ناسا": هذا ما حدث في "يوليو 23"

وقال مدير ناسا بيل نيلسون: "تؤكد بيانات ناسا ما شعر به المليارات حول العالم حرفياً.. درجات الحرارة في يوليو 2023 جعلته الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، العلم واضح.. يجب أن نعمل الآن لحماية مجتمعاتنا وكوكبنا، إنه الوحيد الذي لدينا".