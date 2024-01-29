قد يحقق رقماً غير مسبوق منذ القرن 18.. بوتين يترشح رسمياً لرئاسة روسيا

من جهتها، قالت سكرتيرة اللجنة المركزية للانتخابات ناتاليا بودارينا، إنه من بين 60 ألف توقيع تم اختيارها لدعم بوتين، تم إعلان بطلان 0.15% مع احتمال وجود 5% معيبة.