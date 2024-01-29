قد يحقق رقماً غير مسبوق منذ القرن 18.. بوتين يترشح رسمياً لرئاسة روسيا

سجّلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين؛ رسمياً، كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفق وكالة إنترفاكس للأنباء، قالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية يوم الإثنين: اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجلٌ كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 حتى 17 مارس.
من جهتها، قالت سكرتيرة اللجنة المركزية للانتخابات ناتاليا بودارينا، إنه من بين 60 ألف توقيع تم اختيارها لدعم بوتين، تم إعلان بطلان 0.15% مع احتمال وجود 5% معيبة.
وأشارت إلى اختيار 198 شخصاً من قائمة وكلاء بوتين للانتخابات.
ويتوقع مؤيدون ومعارضون على حد سواء فوز بوتين بولاية جديدة مدتها ست سنوات.
ووفقا لوكالة رويترز، فلو نجح "بوتين" في إكمال الولاية الجديدة فستكون فترة حكمه هي الأطول في روسيا منذ القرن الثامن عشر.
وأمام المرشحين المحتملين، ومن بينهم المرشح المناهض للحرب في أوكرانيا بوريس ناديجدين، مهلة حتى يوم الأربعاء لجمع العدد المطلوب من توقيعات المؤيدين لدعم ترشحهم وحملاتهم الانتخابية.