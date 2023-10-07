البرلمان العربي: التصعيد في الأراضي الفلسطينية يؤدي لمزيد من موجات العنف

وأعرب البرلمان العربي، في بيان له اليوم، عن استنكاره للجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال؛ محمّلًا القوة القائمة بالاحتلال تَبِعات هذا التصعيد الخطير.