إسرائيل تُكثف ضرباتها على أصفهان.. والعملية مستمرة لاستهداف "قلب النووي الإيراني"

المرشد الإيراني علي خامنئي توعد برد "قاسٍ وحاسم"، قائلاً إن إسرائيل "لن تبقى سالمة" وإن بلاده "لن تلجأ لأنصاف الحلول". كما أشار إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل عدد من القادة والعلماء، مؤكدًا أن الرد "سيجعل إسرائيل تندم".