تحرش وكلاب تنهش أجسادًا مكبلة.. روايات مفزعة لفلسطينيين بمعتقل "عوفر" الإسرائيلي

وأشار إلى أن هناك أكثر من 100 معتقل مرضى وجرحى دون علاج، في ظل اكتظاظ شديد في غرف المعتقل، وهي عبارة عن غرف من الأسمنت تفتقر إلى التهوية ومساحتها لا تزيد عن خمسة أمتار مربعة، وفيها أسرة حديدة بلا فراش ولا أغطية، ويحتجز في كل واحدة منها 25 معتقلاً، ينام غالبيتهم على الأرض.