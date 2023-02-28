وزيرة الخارجية الألمانية: يجب منع إيران من امتلاك القنبلة النووية

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن إيران تهدد أمن الشرق الأوسط من خلال جماعاتها المسلحة، مؤكدةً أنه لا سبب سلميًا لتخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 83%.
وقالت "بيربوك" اليوم: قلقون من البرنامج النووي الإيراني، ويجب منع إيران من امتلاك القنبلة النووية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أضافت وزيرة الخارجية الألمانية: إنهاء التوتر في الضفة الغربية لن يحدث دون تسوية سياسية بالمفاوضات وحل الدولتين هو الأفضل، ولكن لن يحدث سريعًا.
وتابعت "بيربوك": قلقون على وضع استقلال القضاء في "إسرائيل".