وزيرة الخارجية الألمانية: يجب منع إيران من امتلاك القنبلة النووية

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أضافت وزيرة الخارجية الألمانية: إنهاء التوتر في الضفة الغربية لن يحدث دون تسوية سياسية بالمفاوضات وحل الدولتين هو الأفضل، ولكن لن يحدث سريعًا.