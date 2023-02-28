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وزيرة الخارجية الألمانية: يجب منع إيران من امتلاك القنبلة النووية

رأت أن إنهاء التوتر في الضفة مرهون بالتسوية السياسية بالمفاوضات
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
سبق
سبق

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن إيران تهدد أمن الشرق الأوسط من خلال جماعاتها المسلحة، مؤكدةً أنه لا سبب سلميًا لتخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 83%.

وقالت "بيربوك" اليوم: قلقون من البرنامج النووي الإيراني، ويجب منع إيران من امتلاك القنبلة النووية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أضافت وزيرة الخارجية الألمانية: إنهاء التوتر في الضفة الغربية لن يحدث دون تسوية سياسية بالمفاوضات وحل الدولتين هو الأفضل، ولكن لن يحدث سريعًا.

وتابعت "بيربوك": قلقون على وضع استقلال القضاء في "إسرائيل".

إيران
وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك

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