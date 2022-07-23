صفعة على وجه من؟ هجوم روسي يستهدف بنية ميناء أوديسا التحتية!

ومنذ اندلاع الأزمة في شهر فبراير من العام الجاري، تكدست ملايين الأطنان من الحبوب في الموانئ الأوكرانية لعدم إمكانية تصديرها بسبب النزاعات العسكرية؛ ما تسبب في نقص عالمي في السلع الأساسية ترتب عليه ارتفاع الأسعار.