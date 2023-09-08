أمريكا تعطّل شحنة من النفط بملايين الدولارات تابعة للحرس الثوري الإيراني

وتفصيلًا: صادرت الولاياتُ المتحدة في عملية لإنفاذ العقوبات، في أبريل الماضي، حمولةَ الناقلة سويز راجان التي ترفع علم جزر مارشال، وتنقل نفطًا إيرانيًّا، وخلال الشهر الماضي، وبعد انتظار شهرين ونصف قبالة ساحل تكساس، تم تفريغ حمولة الناقلة.