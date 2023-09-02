العراق.. فرض حظر للتجوال في كركوك بعد مظاهرات دامية

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم (السبت)، فرض حظر للتجوال في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد خروج مظاهرات في المدينة.
وشدد "السوداني" في بيان، على الأجهزة الأمنية أن تكون حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك، ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وشهدت كركوك خروج مظاهرات تطالب بإعادة فتح طريق كركوك-أربيل، فيما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن شخصاً قتل وأصيب آخرون بالرصاص الحي، خلال المظاهرات.