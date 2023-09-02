العراق.. فرض حظر للتجوال في كركوك بعد مظاهرات دامية

وشدد "السوداني" في بيان، على الأجهزة الأمنية أن تكون حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك، ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".