"السوداني": "داعش" لم يعد يهدد العراق.. ولا ضرورة لوجود "التحالف الدولي"

وقال "السوداني": "إن داعش لا يمثل اليوم تهديدًا للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي الذي تَشكل لمواجهة التنظيم"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".