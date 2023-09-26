"السوداني": "داعش" لم يعد يهدد العراق.. ولا ضرورة لوجود "التحالف الدولي"

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم (الثلاثاء) أنه "لا ضرورة لوجود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، إذ لم يعد داعش يشكل تهديداً للدولة العراقية".
وقال "السوداني": "إن داعش لا يمثل اليوم تهديدًا للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي الذي تَشكل لمواجهة التنظيم"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف: "خلال هذا الشهر ستجتمع اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي، ونؤكد على العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة للتعاون الأمني، ومنفتحون في كل المجالات".
وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً لمواجهة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا تحت اسم "عملية العزم الصلب" بقيادة الجنرال ماثيو ماكفارلين.