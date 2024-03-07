البرازيل وإسبانيا تطالبان بوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف دا سيلفا أن الصور الأخيرة المرعبة والوحشية في غزة تؤكد على أن ما يحدث هو إبادة جماعية حقيقية لا يمكن أن تستمر، راح ضحيتها أكثر من 30 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، مشددًا على أن مجلس الأمن لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما يحدث، مؤكدًا أن البرازيل تتبنى رؤية نشطة لإيجاد السلام في فلسطين.