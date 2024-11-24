الدفاع الروسية: القضاء على 1545 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير أسلحة غربية خلال 24 ساعة

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن القوات الروسية حققت تقدمًا ملحوظًا في عدة مناطق، منها خاركوف ودونيتسك وزابوروجيه، مؤكدة تدمير مدرعات أمريكية من طراز "أم 113" و"ماكس برو"، إلى جانب محطات رادار وحرب إلكترونية ومستودعات ذخيرة.