الدفاع الروسية: القضاء على 1545 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير أسلحة غربية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على 1545 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية خلال عمليات عسكرية واسعة النطاق خلال 24 ساعة، وفقًا لتقرير نقلته "روسيا اليوم".
وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن القوات الروسية حققت تقدمًا ملحوظًا في عدة مناطق، منها خاركوف ودونيتسك وزابوروجيه، مؤكدة تدمير مدرعات أمريكية من طراز "أم 113" و"ماكس برو"، إلى جانب محطات رادار وحرب إلكترونية ومستودعات ذخيرة.
كما أعلنت القوات الروسية عن صد 15 هجومًا عسكريًا أوكرانيًا، وإلحاق خسائر كبيرة بالبنية التحتية العسكرية، بما في ذلك تدمير مواقع لتجميع الطائرات المسيرة ومستودعات الوقود كما أشار البيان إلى إسقاط 44 طائرة مسيرة أوكرانية في مختلف الجبهات.
إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار تعزيز مواقعها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرة إلى استمرار استهداف المواقع الاستراتيجية الأوكرانية لتحييد قدراتها الهجومية.