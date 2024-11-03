بعدة قذائف مدفعية.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف حضانة الأطفال بمستشفى كمال عدوان شمال غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن القصف أدى إلى إصابة عدد من الأطفال الذين يعانون بسبب سوء التغذية والجفاف، ويترافق القصف الإسرائيلي للمستشفى مع انهيار شامل في المنظومة الصحية في مستشفيات شمال القطاع، في ظل توقف سيارات الإسعاف والدفاع المدني عن العمل بسبب نفاد الوقود، ومنع الأطقم الطبية من الحركة، مما فاقم من الوضع الصحي وعدم القدرة على انتشال عشرات الشهداء من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.