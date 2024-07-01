سقوط عشرات القتلى في كينيا خلال مظاهرات مناهضة للحكومة بسبب مشروع زيادة الضرائب

وفي التفاصيل، قالت الهيئة في بيان "بحسب بياناتنا، توفي 39 شخصاً وأُصيب 361 آخرون في إطار الاحتجاجات على المستوى الوطني"، لافتة إلى أن هذه الأرقام تمثّل الفترة الممتدة من 18 يونيو حتى الأول من يوليو، مشيراً إلى أن هناك 32 حالة "إخفاء قسري أو غير طوعي" وتوقيف 627 متظاهراً .